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    Министры обороны ЕС собрались в Риге

    Министры обсудят проблему гибридной угрозы, боевые группы ЕС, изменения мировой ситуации с безопасностью

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В Риге проходит двухдневное неформальное совещание министров обороны ЕС по подготовке предстоящей в июне дискуссии Совета ЕС об обороне, которая станет центральным мероприятием этого блока во время председательства Латвии в ЕС. Об этом сообщает Report со ссылкой на tvnet.lv.

    Министры обсудят такие проблемы, как гибридные угрозы и стратегическая коммуникация, международные операции и боевые группы ЕС, а также изменения мировой ситуации с безопасностью.

    В совещании принимают участие министры 28 государств ЕС, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, генсек НАТО Йенс Столтенберг и другие высокопоставленные лица.

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