Министры обороны ЕС обсудят использование активов РФ для военной помощи Украине

Министры обороны 27 стран Евросоюза на неформальном заседании 31 августа в Брюсселе обсудят использование прибыли от замороженных активов России для предоставления военной помощи Украине.

Министры обороны 27 стран Евросоюза на неформальном заседании 31 августа в Брюсселе обсудят использование прибыли от замороженных активов России для предоставления военной помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

"Министры рассмотрят прогресс в предоставлении помощи Украине, в частности обсудят использование прибыли от замороженных активов России и кредит G7 для военной помощи Украине", - сказала она.