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Министры обороны ЕС обсудят использование активов РФ для военной помощи Украине

Министры обороны ЕС обсудят использование активов РФ для военной помощи Украине Министры обороны 27 стран Евросоюза на неформальном заседании 31 августа в Брюсселе обсудят использование прибыли от замороженных активов России для предоставления военной помощи Украине.
Другие страны
27 августа 2024 г. 14:54
Министры обороны ЕС обсудят использование активов РФ для военной помощи Украине

Министры обороны 27 стран Евросоюза на неформальном заседании 31 августа в Брюсселе обсудят использование прибыли от замороженных активов России для предоставления военной помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

"Министры рассмотрят прогресс в предоставлении помощи Украине, в частности обсудят использование прибыли от замороженных активов России и кредит G7 для военной помощи Украине", - сказала она.

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