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Министры обороны ЕС обсудят 7-8 марта план отправки Киеву всех имеющихся снарядов

Министры обороны ЕС обсудят 7-8 марта план отправки Киеву всех имеющихся снарядов Министры обороны Евросоюза обсудят на неформальной встрече в Стокгольме 7-8 марта план Еврокомиссии относительно срочной отправки в Украину всех имеющихся на их складах артиллерийских снарядов калибра 155 мм и срочного формирования многомиллиардных военны
Другие страны
3 марта 2023 г. 15:47
Министры обороны ЕС обсудят 7-8 марта план отправки Киеву всех имеющихся снарядов

Министры обороны Евросоюза обсудят на неформальной встрече в Стокгольме 7-8 марта план Еврокомиссии относительно срочной отправки в Украину всех имеющихся на их складах артиллерийских снарядов калибра 155 мм и срочного формирования многомиллиардных военных заказов для европейского ВПК.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу бельгийская газета Le Soir.

Ранее пресс-служба НАТО сообщила, что для участия в этой встрече в Швецию полетит генсек НАТО Йенс Столтенберг, и что на ней также ожидаются представители Украины.

"План будет обсуждаться министрами обороны стран ЕС на неформальной встрече на следующей неделе. Он затем должен быть утвержден на плановой совместной встрече министров обороны и иностранных дел ЕС в Брюсселе, а старт ему даст саммит ЕС 23-24 марта", - сообщила газета.

Сообщается, что разработанный внешнеполитической службой ЕС под руководством главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля план включает три элемента - странам ЕС предложат отправить Киеву для подготовки наступления все снаряды, какие имеются на их складах. Страны ЕС должны получать компенсацию за эти боеприпасы из Европейского фонда мира, причем чем раньше будут отправлены боеприпасы, тем больше денег будет заплачено за каждый снаряд. За снаряды, отправленные до конца апреля, будет выплачиваться до 90% стоимости каждого боеприпаса, затем ставка начнет понижаться.

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Версия на английском языке EU defense ministers to discuss plan to send all available shells to Kyiv

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