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Министры обороны ЕС договорились продолжать помогать Киеву

Министры обороны ЕС договорились продолжать помогать Киеву Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны 27 стран альянса в Праге сделал заявление, что главы оборонных ведомств подтвердили готовность направлять Украине помощь вне зависимости от объе
Другие страны
30 августа 2022 г. 18:00
Министры обороны ЕС договорились продолжать помогать Киеву

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны 27 стран альянса в Праге сделал заявление, что главы оборонных ведомств подтвердили готовность направлять Украине помощь вне зависимости от объемов и сроков, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

«Все министры единогласно согласились, что Евросоюз поддерживает Украину, и все страны ЕС готовы продолжать помогать Украине столько, сколько понадобится, и так долго, как будет необходимо», — сказал он.

Боррель добавил, что министры высказались в поддержку начала работы по определению параметров миссии Европейского союза для подготовки украинской армии.

Также, по словам Борреля, Евросоюз создал рабочую группу для развития практики совместных военных заказов стран сообщества для восполнения их военных запасов, так как основная их часть уже передана Украине.

"Как известно, Еврокомиссия выделила 500 млн евро на ближайшие два года, чтобы активизировать практику совместных заказов, которая необходима для повышения эффективности закупок и поддержки военной промышленности", — сказал глава дипломатии ЕС.

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