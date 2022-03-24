Министры иностранных дел Туркменистана и Кыргызстана обсудили создание Фонда развития

Министры иностранных дел Туркменистана и Кыргызстана Рашид Мередов и Руслан Казакбаев провели встречу на полях заседания Совета министров иностранных дел ОИС.

Министры иностранных дел Туркменистана и Кыргызстана Рашид Мередов и Руслан Казакбаев провели встречу на полях заседания Совета министров иностранных дел ОИС.

Как передает Report, в ходе переговоров стороны обсудили совместные проекты в торгово-экономической и инвестиционной сфере, вопросы поставки энергоносителей, сотрудничество в сельском хозяйстве, легкой промышленности, туризме и логистике.

Отмечается, что кыргызская сторона предложила ускорить создание совместного Фонда развития и запустить его работу в текущем году.

Министры также затронули вопросы организации и проведения предстоящих мероприятий и взаимных визитов на различных уровнях.