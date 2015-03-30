Министры иностранных дел "шестерки" завершили координационную встречу в Лозанне

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Встреча глав МИД стран "шестерки" (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия) завершилась в Лозанне. Она проходила без участия Ирана. Как сообщал ранее европейский диписточник, стороны сверяли позиции относительно ситуации на переговорах по ядерной программе ИРИ, информирует Report, ссылаясь на ТАСС.

Во встрече также принимала участие верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

На утро понедельника запланировано проведение пленарного заседания министров стран "шестерки" с участием Ирана.