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Министры иностранных дел Китая и Японии обсудят запрет на ввоз морепродуктов

Министры иностранных дел Китая и Японии обсудят запрет на ввоз морепродуктов Министр иностранных дел Китая Ван И и его японский коллега Такеши Ивая проведут переговоры по вопросу запрета на импорт в Китай японских морепродуктов.
Другие страны
24 декабря 2024 г. 13:44
Министры иностранных дел Китая и Японии обсудят запрет на ввоз морепродуктов

Министр иностранных дел Китая Ван И и его японский коллега Такеши Ивая проведут переговоры по вопросу запрета на импорт в Китай японских морепродуктов.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что однодневный визит Ивая в китайскую столицу будет первым с момента его вступления в должность в октябре.

В августе прошлого года Пекин ввел запрет на ввоз японских морепродуктов, после того как Токио, несмотря на возражение Китая, начал спускать очищенную радиоактивную воду с разрушенной атомной станции "Фукусима" в мировой океан.

Отвечая на соответствующий вопрос на брифинге во вторник, представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин призвала Японию выполнить свои обязательства по соглашению, достигнутому в сентябре. Соглашение обязывает Японию создать долгосрочный международный механизм мониторинга и разрешить заинтересованным сторонам, таким как Китай, проводить независимый контроль над уровнем загрязнения воды.

"После эффективного участия в долгосрочном международном мониторинге Китай начнет корректировать соответствующие меры на основе научных данных и постепенно восстановит импорт японской продукции, соответствующей стандартам и нормам", - сказала Мао, не назвав сроков.

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