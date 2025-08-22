Министры иностранных дел ЕС, Британии и Австралии осудили новый план Израиля

Министры иностранных дел европейских стран, Австралии и Великобритании в пятницу совместно осудили планы Израиля по строительству поселения к востоку от Иерусалима.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Reuters.

"Решение высшего комитета по планированию Израиля утвердить строительство поселений в районе "Е1" к востоку от Иерусалима является неприемлемым и нарушает международное право <...> Мы осуждаем это решение и призываем к его немедленной отмене", - говорится в совместном заявлении.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас также присоединилась к заявлению.

Агентство отмечает, что реализация проекта "Е1" разделит западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, фрагментировав территорию, которую палестинцы стремятся объединить в независимое государство.