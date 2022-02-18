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Министры иностранных дел 27 стран ЕС проведут переговоры с Кулебой

Министры иностранных дел 27 стран ЕС проведут переговоры с Кулебой Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудят ситуацию на Украине с коллегой из Киева Дмитрием Кулебой в рамках заседания Совета ЕС 21 февраля.
Другие страны
18 февраля 2022 г. 20:54
Министры иностранных дел 27 стран ЕС проведут переговоры с Кулебой

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудят ситуацию в Украине с коллегой из Киева Дмитрием Кулебой в рамках заседания Совета ЕС 21 февраля.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в Брюсселе представитель ЕС в преддверии заседания глав МИД.

Дипломат отметил, что главы МИД намерены обсудить с Кулебой предоставление поддержки Украине.

"Один из вопросов, которые мы будем обсуждать, это как поддержать Украину, сделать ее более устойчивой, в том числе в борьбе против кибератак", - пояснил он.

По словам дипломата, Евросоюз не будет обсуждать введение новых санкций против России.

При этом источник подчеркнул, что "если ситуация на границе с Украиной не изменится в течение ближайших недель и месяцев, то ЕС необходимо будет провести переоценку своей позиции".

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