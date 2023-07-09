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Министры G7 подтвердили сотрудничество ради восстановления инфраструктуры Украины

Министры G7 подтвердили сотрудничество ради восстановления инфраструктуры Украины Министры G7 по вопросам устойчивого городского развития в ходе завершившихся переговоров в городе Такамацу на западе Японии подтвердили курс "семерки" на сотрудничество ради восстановления инфраструктуры Украины.
Другие страны
9 июля 2023 г. 16:23
Министры G7 подтвердили сотрудничество ради восстановления инфраструктуры Украины

Министры G7 по вопросам устойчивого городского развития в ходе завершившихся переговоров в городе Такамацу на западе Японии подтвердили курс "семерки" на сотрудничество ради восстановления инфраструктуры Украины.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NHK, с этой целью главы ведомств условились задействовать опыт и знания своих стран, которые будут использоваться прямо с этапа составления планов восстановления инфраструктуры. Участники переговоров также договорились способствовать формированию городской среды, в которой будет обеспечиваться снижение объема выбросов парниковых газов. В этой связи члены G7 намерены совместно работать над созданием зеленых зон в мегаполисах и продвигать строительство зданий, система функционирования которых будет способствовать декарбонизации.

20 мая лидеры G7 в совместном заявлении по итогам саммита в Хиросиме указали на неотложную необходимость обеспечить достижение целей устойчивого развития к 2030 году.

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