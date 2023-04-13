Главы минфинов стран G7 подтвердили приверженность санкционному курсу против РФ

Министры финансов стран G7, а также главы их центробанков в совместном заявлении указали, что входящие в группу государства продолжат вводить против России санкции и препятствовать их обходу.

Министры финансов стран G7, а также главы их центробанков в совместном заявлении указали, что входящие в группу государства продолжат вводить против России санкции и препятствовать их обходу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Минфина США.

Согласно заявлению, государства G7 подтвердили свою "твердую приверженность" введению антироссийских рестрикций и принятию других экономических мер в отношении РФ в связи со спецоперацией.

"Мы на различных площадках, коллективно и на национальном уровне энергично ведем работу по предотвращению уклонения и обхода санкций и других экономических мер, а также по реагированию на это", — сказано в сообщении.