Главы минфинов стран G7 подтвердили приверженность санкционному курсу против РФ

Министры финансов стран G7, а также главы их центробанков в совместном заявлении указали, что входящие в группу государства продолжат вводить против России санкции и препятствовать их обходу.
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Согласно заявлению, государства G7 подтвердили свою "твердую приверженность" введению антироссийских рестрикций и принятию других экономических мер в отношении РФ в связи со спецоперацией.
"Мы на различных площадках, коллективно и на национальном уровне энергично ведем работу по предотвращению уклонения и обхода санкций и других экономических мер, а также по реагированию на это", — сказано в сообщении.