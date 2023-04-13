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Главы минфинов стран G7 подтвердили приверженность санкционному курсу против РФ

Главы минфинов стран G7 подтвердили приверженность санкционному курсу против РФ Министры финансов стран G7, а также главы их центробанков в совместном заявлении указали, что входящие в группу государства продолжат вводить против России санкции и препятствовать их обходу.
Другие страны
13 апреля 2023 г. 07:05
Главы минфинов стран G7 подтвердили приверженность санкционному курсу против РФ

Министры финансов стран G7, а также главы их центробанков в совместном заявлении указали, что входящие в группу государства продолжат вводить против России санкции и препятствовать их обходу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Минфина США.

Согласно заявлению, государства G7 подтвердили свою "твердую приверженность" введению антироссийских рестрикций и принятию других экономических мер в отношении РФ в связи со спецоперацией.

"Мы на различных площадках, коллективно и на национальном уровне энергично ведем работу по предотвращению уклонения и обхода санкций и других экономических мер, а также по реагированию на это", — сказано в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Maliyyə nazirləri: “G7” ölkələri Rusiyaya qarşı sanksiyaları davam etdirəcək

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