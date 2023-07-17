Министры финансов G7 подтвердили непоколебимую поддержку Украины

Министры финансов стран "Большой семерки" подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины.
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"Мы подтвердили, что не поколеблемся в поддержке Украины", - сказал Судзуки после председательства на встрече стран G7 в преддверии финансового собрания "Большой двадцатки" в городе Гандинагар на западе Индии.
Руководитель Минфина Украины Сергей Марченко принял участие во встрече в виртуальном формате.
Министры финансов стран G7 обсудили свой скоординированный ответ России в виде усиления экономических санкций. Политики также подняли вопрос о глобальных налоговых реформах, нацеленных на транснациональные корпорации, который находится в повестке дня собрания G20.