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Министры финансов G7 подтвердили непоколебимую поддержку Украины

Министры финансов G7 подтвердили непоколебимую поддержку Украины Министры финансов стран "Большой семерки" подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины.
Другие страны
17 июля 2023 г. 06:18
Министры финансов G7 подтвердили непоколебимую поддержку Украины

Министры финансов стран "Большой семерки" подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины.

Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, об этом заявил глава японского Минфина Шуничи Судзуки.

"Мы подтвердили, что не поколеблемся в поддержке Украины", - сказал Судзуки после председательства на встрече стран G7 в преддверии финансового собрания "Большой двадцатки" в городе Гандинагар на западе Индии.

Руководитель Минфина Украины Сергей Марченко принял участие во встрече в виртуальном формате.

Министры финансов стран G7 обсудили свой скоординированный ответ России в виде усиления экономических санкций. Политики также подняли вопрос о глобальных налоговых реформах, нацеленных на транснациональные корпорации, который находится в повестке дня собрания G20.

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Версия на азербайджанском языке G7-nin maliyyə nazirləri Ukraynaya dəstək verdiklərini bəyan ediblər

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