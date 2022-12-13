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Министры энергетики стран ЕС не договорились о предельной цене на газ

Министры энергетики стран ЕС не договорились о предельной цене на газ Министры энергетики стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не смогли достичь договоренности о предельной цене на газ, дискуссии продолжатся на двустороннем уровне.
Другие страны
13 декабря 2022 г. 20:06
Министры энергетики стран ЕС не договорились о предельной цене на газ

Министры энергетики стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не смогли достичь договоренности о предельной цене на газ, дискуссии продолжатся на двустороннем уровне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании.

"На заседании Энергетического совета состоялись продолжительные дебаты, на пленарном заседании договоренности достигнуто не было, поэтому дискуссии продолжатся на двусторонней основе", - написал Сийярто на своей странице в Facebook.

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