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Министры энергетики ЕС примут кризисные меры на экстренной встрече в Брюсселе

Министры энергетики ЕС примут кризисные меры на экстренной встрече в Брюсселе Министры энергетики Евросоюза примут меры по борьбе с энергетическим кризисом 24 ноября на экстренной встрече в Брюсселе.
Другие страны
26 октября 2022 г. 06:29
Министры энергетики ЕС примут кризисные меры на экстренной встрече в Брюсселе

Министры энергетики Евросоюза примут меры по борьбе с энергетическим кризисом 24 ноября на экстренной встрече в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр промышленности и торговли председательствующей в ЕС до конца года Чехии Йозеф Сикела.

"Министры энергетики проведут 4-е экстраординарное заседание Совета ЕС по энергетике. Главы ведомств встретятся в Брюсселе 24 ноября, чтобы утвердить пакет экстренных антикризисных мер", - сообщил Сикела. Ожидается, что этот пакет будет включать создание динамического ценового коридора для биржевых цен на природный газ в странах ЕС, запуск механизма совместных закупок сжиженного природного газа на уровне до 15% от объема его потребления в Европе, введение мер по поддержке потребителей.

На состоявшемся во вторник плановом заседании Совета ЕС по энергетике практических договоренностей по этим темам достичь не удалось.

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