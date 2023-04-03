Министры девяти стран НАТО попросили США укрепить границы с Украиной

Министры девяти стран НАТО призвали США укрепить их границы с Украиной, отправив им системы противовоздушной обороны (ПВО).

Министры девяти стран НАТО призвали США укрепить их границы с Украиной, отправив им системы противовоздушной обороны (ПВО).

Как передает Report, об этом в эфире телеканала NTV заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

"Мы должны работать над увеличением присутствия США в нашем регионе на восточном фланге с точки зрения войск и техники", - заявил он.

Отмечается, что министры из Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии призвали США укрепить свои приграничные территории.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис призвал увеличить присутствие НАТО в Черноморском регионе.