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Министры девяти стран НАТО попросили США укрепить границы с Украиной

Министры девяти стран НАТО попросили США укрепить границы с Украиной Министры девяти стран НАТО призвали США укрепить их границы с Украиной, отправив им системы противовоздушной обороны (ПВО).
Другие страны
3 апреля 2023 г. 17:43
Министры девяти стран НАТО попросили США укрепить границы с Украиной

Министры девяти стран НАТО призвали США укрепить их границы с Украиной, отправив им системы противовоздушной обороны (ПВО).

Как передает Report, об этом в эфире телеканала NTV заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

"Мы должны работать над увеличением присутствия США в нашем регионе на восточном фланге с точки зрения войск и техники", - заявил он.

Отмечается, что министры из Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии призвали США укрепить свои приграничные территории.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис призвал увеличить присутствие НАТО в Черноморском регионе.

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