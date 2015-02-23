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    Министры "четверки" обсудят отвод вооружений в Донбассе

    Мы надеемся на завтрашнюю встречу

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Главы внешнеполитических ведомств Украины, России, Франции и Германии на встрече в Париже во вторник обсудят вопрос выполнения минских договоренностей и отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель МИД Украины Евгений Перебийнис.

    "Основной вопрос один - это обговорить, как нам выполнять минские договоренности, как заставить Россию и боевиков прекратить огонь и начать отвод тяжелого вооружения. Сейчас мы видим, что обстрелы не прекращаются, тяжелое оружие не отводится, и мы надеемся на завтрашнюю встречу в том, чтобы наши партнеры и Украина могли бы добиться и выполнять свои обязанности, которые они взяли, подписывая документы в Минске", - сказал Перебийнис в эфире телеканала "112 Украина".

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