Министры "четверки" обсудят отвод вооружений в Донбассе

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Главы внешнеполитических ведомств Украины, России, Франции и Германии на встрече в Париже во вторник обсудят вопрос выполнения минских договоренностей и отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель МИД Украины Евгений Перебийнис.

"Основной вопрос один - это обговорить, как нам выполнять минские договоренности, как заставить Россию и боевиков прекратить огонь и начать отвод тяжелого вооружения. Сейчас мы видим, что обстрелы не прекращаются, тяжелое оружие не отводится, и мы надеемся на завтрашнюю встречу в том, чтобы наши партнеры и Украина могли бы добиться и выполнять свои обязанности, которые они взяли, подписывая документы в Минске", - сказал Перебийнис в эфире телеканала "112 Украина".