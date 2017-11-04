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    Министру по миграции Дании пришлось убегать от мигрантов - ВИДЕО

    В момент отъезда автомобиля с министром на капот прыгает молодая женщина, после чего падает рядом© 5Pillarsuk

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Министра по вопросам иммиграции и интеграции Дании Ингер Стойберг пришлось эвакуировать из центра для содержания мигрантов, которым отказали в предоставлении убежища, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    И. Стойберг прибыла в центр для съемок программы телеканала DR и пообщалась с одной из семей, получившей отказ. Однако после этого ее окружили другие семьи: кто-то пустил слух, что семье, с которой встретилась министр, все-таки предоставят убежище. В итоге телохранители Стойберг приняли решение о ее эвакуации.

    В ролике с места происшествия видно, что в момент отъезда автомобиля с министром на капот прыгает молодая женщина, после чего падает рядом.

    По данным СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.

    Сама И. Стойберг позже назвала обстановку в центре содержания мигрантов "агрессивной и жестокой".

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