Министру по миграции Дании пришлось убегать от мигрантов - ВИДЕО

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Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Министра по вопросам иммиграции и интеграции Дании Ингер Стойберг пришлось эвакуировать из центра для содержания мигрантов, которым отказали в предоставлении убежища, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

И. Стойберг прибыла в центр для съемок программы телеканала DR и пообщалась с одной из семей, получившей отказ. Однако после этого ее окружили другие семьи: кто-то пустил слух, что семье, с которой встретилась министр, все-таки предоставят убежище. В итоге телохранители Стойберг приняли решение о ее эвакуации.

В ролике с места происшествия видно, что в момент отъезда автомобиля с министром на капот прыгает молодая женщина, после чего падает рядом.

По данным СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.

Сама И. Стойберг позже назвала обстановку в центре содержания мигрантов "агрессивной и жестокой".