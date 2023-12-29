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Министром обороны Китая стал адмирал Дун Цзюнь

Министром обороны Китая стал адмирал Дун Цзюнь Китайский адмирал Дун Цзюнь назначен министром обороны КНР.
Другие страны
29 декабря 2023 г. 15:46
Министром обороны Китая стал адмирал Дун Цзюнь

Китайский адмирал Дун Цзюнь назначен министром обороны КНР.

Как Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают в пятницу китайские СМИ.

Соответствующее решение приняло Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП). До этого Дун Цзюнь был командующим ВМС.

В конце октября сообщалось, что власти КНР сняли Ли Шанфу с должности главы Минобороны.

"Об этом стало известно после нескольких недель слухов о судьбе генерала, который подпал под санкции США и которого не видели на публике с конца августа. Решение о его отставке одобрил Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей", - отмечала тогда газета South China Morning Post.

В 2023 году в руководстве КНР произошла и другая, вызвавшая широкий резонанс, перестановка. В июле стало известно, что министр иностранных дел Цинь Ган снят с должности. На этот пост назначили заведующего канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Ранее главой МИД был как раз Ван И.

Тогда иностранные СМИ предполагали, что назначение Цинь Гана совпало по времени со стремлением Си Цзиньпина улучшить отношения с США.

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Версия на азербайджанском языке Çinin yeni müdafiə nazirinin adı məlum olub
Версия на английском языке General Dong Jun becomes China’s defense minister

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