Министром иностранных дел Франции назначен бывший премьер страны Жан-Марк Эйро

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Министром иностранных дел Франции назначен Жан-Марк Эйро, бывший премьер-министр страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Елисейский дворец.

Эйро - видный представитель французской социалистической партии. Ему 66 лет. Происходит из католической семьи. Является фигурой, близкой к президенту страны Франсуа Олланду.

На посту премьер-министра он находился с 15 мая 2012 года по 31 марта 2014 года. Вынужден был покинуть свой пост премьера, так как подвергся крайне жесткой критике со стороны правой и крайне левой оппозиции, которая считала его действия в экономической и социальной сфере медлительными и малоэффективными.

После ухода с поста премьера занимал депутатское кресло в Национальном собрании Франции в качестве представителя департамента Атлантическая Луара. Имеет сильную поддержку в западных регионах страны, был мэром Нанта, крупнейшего города региона, с 1989 по 2012 гг.

Как сообщил ТАСС французский диписточник, Эйро может представить Францию на Мюнхенской конференции по безопасности вместо Лорана Фабиуса.