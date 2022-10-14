Министром финансов Великобритании назначен экс-глава МИД страны

Новым министром финансов Великобритании стал Джереми Хант, в 2018-2019 годах возглавлявший МИД Соединенного Королества.

Новым министром финансов Великобритании стал Джереми Хант, в 2018-2019 годах возглавлявший МИД Соединенного Королества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, британское правительство подтвердило его назначение в своем аккаунте в Twitter.

"Достопочтенный член парламента Джереми Хант назначен на должность канцлера казначейства", - говорится в документе, распространенном Даунинг-стрит, 10.

Предыдущий министр провел на посту 38 дней, 14 октября его отправили в отставку на фоне скандальной налоговой реформы, предполагавшей снижение налогов. Назначение Ханта призвано стабилизировать ситуацию на рынках.

Отметим, что за год в Великобритании сменились уже четыре министра финансов.