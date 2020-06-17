​Министры обороны стран НАТО проведут совещание

17-18 июня главы министерств обороны стран-членов НАТО в ходе видеоконференции согласуют новый комплексный план действий на случай второй волны пандемии коронавируса, обсудят деятельность миссий альянса в Ираке и Афганистане, а также возможные меры в ответ на усиление военного потенциала России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, накануне виртуальной встречи генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг пояснил, что новый план по борьбе с COVID-19 включает, в частности, создание запасов медицинского оборудования и целевого фонда для приобретения предметов стратегического назначения.

Столтенберг добавил, что такой план позволит союзникам "более оперативно реагировать на любой кризис здравоохранения, чтобы помощь поступала в нужное место и в нужное время".

Министры также рассмотрят пакет ответных мер "в связи с возрастающим арсеналом российских ракет, способных нести ядерные заряды". Столтенберг пояснил, что такие меры могут предусматривать укрепление ПВО и ПРО НАТО, также военные учения и сбор разведданных. При этом он подчеркнул, что НАТО не планирует размещать новые ядерные ракеты наземного базирования на территории Европы.