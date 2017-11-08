Министра торговли США уличили во лжи

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Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Министр торговли США Уилбур Росс завысил размер своего состояния на 2 млрд долларов, чтобы попасть в рейтинг журнала Forbes, сообщает Report со ссылкой на сайт издания.

Как стало известно, в 2016 году капитал У. Росса оценивался в 2,9 млрд долларов. Однако, после того, как он получил место работы в администрации президента США Дональда Трампа, была рассекречена стоимость его активов – они составили менее 700 млн долларов.

В свою очередь министр рассказал, что более 2 млрд долларов его капитала находятся в семейных трастах. Предоставить информацию о трастах Росс отказался, сославшись на конфиденциальность информации.

"После месяца тщательной проверки информации Forbes уверен, что нашел ответ: эти деньги никогда не существовали. Становится ясным, что Росс врал нам", - заявили в издании.