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Министра нацбезопасности Израиля забросали песком на пляже Тель-Авива

Министра нацбезопасности Израиля забросали песком на пляже Тель-Авива Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир подвергся нападению на одном из пляжей Тель-Авива.
Другие страны
6 сентября 2024 г. 18:39
Министра нацбезопасности Израиля забросали песком на пляже Тель-Авива

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир подвергся нападению на одном из пляжей Тель-Авива.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба израильской полиции в своем Telegram-канале.

По данным правоохранителей, 27-летняя женщина подбежала к политику, который был на пляже с семьей, после чего забросала его песком.

Подозреваемая после инцидента попыталась скрыться в море, но полицейские бросились за ней вслед и произвели задержание.

Женщина была доставлена в полицейский участок в центре Тель-Авива, полиция намерена привлечь ее к ответственности.

Министр Бен-Гвир известен своими жесткими заявлениями о палестинцах, он также выступает категорически против сворачивания военной операции Израиля в секторе Газа. Кроме того, Бен-Гвир требует вести боевые действия в анклаве до победного конца. Он также неоднократно угрожал выйти из состава правительства и развалить правящую коалицию.

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Версия на английском языке Woman assaults Israel's national security minister on Tel Aviv beach

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