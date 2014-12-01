Министра финансов Британии заподозрили в наркомании

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ На днях в нижней палате британского парламента состоялась очередная сессия ответов на вопросы депутатов со стороны премьер-министра Дэвида Кэмерона. Это регулярное мероприятие, которое проходит каждую среду.

Зачастую данный формат (Prime Minister’s Question Time, PMQ) используется для критики действий правящей партии и сопровождается довольно бурным обменом мнений. Однако на этот раз внимание британцев, наблюдавших за трансляцией дебатов, привлек не выступавший премьер, а сидевший рядом с ним человек.

Поведение министра финансов Великобритании Джорджа Осборна вызвало у многих вполне резонные вопросы. Осборн сидел с открытым ртом и безумно выпученными глазами.

Пользователи микроблога Twitter отметили, что глава британского казначейства прислушивался не к словам выступающих, а скорее к своим собственным мыслям. Ряд пользователей стали задаваться вопросом, не является ли это следствием тяжелого похмелья? Однако большинство сошлось во мнении, что британский министр сидел в палате общин, находясь под воздействием определенных психоактивных веществ, отмечает Report со ссылкой на телеканал "РОССИЯ"