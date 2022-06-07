Министра Доминиканы по природным ресурсам в собственном кабинете застрелил друг детства

Министр экологии и природных ресурсов Доминиканской республики Орландо Хорхе Мера был застрелен в своем кабинете. Во время совещания друг детства выстрелил в 55-летнего министра 6 раз.

Министр экологии и природных ресурсов Доминиканской республики Орландо Хорхе Мера был застрелен в своем кабинете. Во время совещания друг детства выстрелил в 55-летнего министра 6 раз.

Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом заявили в правительстве страны.

Представитель администрации президента Доминиканы заявил, что нападавший, Мигель Круз, задержан.

Мотивы его поступка пока остаются неизвестными. Семья министра в своем заявлении подтвердила, что Орландо Хорхе Мера действительно дружил со своим убийцей с детства.

Хорхе Мера служил в администрации нынешнего президента Луиса Абинадера с момента его прихода к власти в июле 2020 года. Он был сыном бывшего президента республики Сальвадора Хорхе-Бланко и одним из основателей правящей Партии современной революции.