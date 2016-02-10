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    Министр здравоохранения Литвы покинула пост после признания во взятке

    Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала декрет об отставке министра здравоохранения

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала декрет об отставке министра здравоохранения Риманте Шалашевичюте. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в канцелярии президента Литвы. 

    Ранее президент Грибаускайте и премьер Альгирдас Буткявичюс потребовали отставки главы минздрава после того, как она в прямом эфире призналась, что несколько лет назад дала взятку медицинскому персоналу.

    Во вторник Буткявичюс подписал заявление Шалашевичюте об уходе с поста. В среду состоялась встреча президента с премьер-министром, на которой обсуждался вопрос коррупции в госучреждениях страны.

    Временно исполнять обязанности главы минздрава будет министр финансов Литвы Римантас Шаджюс - до тех пор, пока не будет назначен новый министр здравоохранения.

    Шалашевичюте занимала пост министра здравоохранения с 14 июля 2014 года.

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