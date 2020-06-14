​Министр здравоохранения Казахстана заразился коронавирусом

Елжан Биртанов https://report.az/storage/news/bf35186fe200ac5d25de778b624b8ce2/b400285a-c9e1-4589-8462-729bc61ae163_292.jpg

Елжан Биртанов, министр здравоохранения Казахстана, заразился коронавирусной инфекцией.

Как передает Report, министр сообщил, что форма болезни не бессимптомная, и сейчас он лежит в инфекционном госпитале.

"Друзья, к сожалению, вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат. К сожалению, это не бессимптомная форма, поэтому я госпитализирован в инфекционный госпиталь. Несмотря на все строгие санитарные меры, которые я соблюдал, риски есть всегда", – сообщил глава Минздрава на своей странице в Facebook.

Елжан Биртанов попросил казахстанцев соблюдать личный карантин и другие меры предосторожности.

"Если вы почувствовали ранние симптомы: слабость, головная боль, першение в горле, температура – незамедлительно обращайтесь к врачу", – сказал он.