​Министр здравоохранения Казахстана заразился коронавирусом

Елжан Биртанов, министр здравоохранения Казахстана, заразился коронавирусной инфекцией.
Как передает Report, министр сообщил, что форма болезни не бессимптомная, и сейчас он лежит в инфекционном госпитале.
"Друзья, к сожалению, вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат. К сожалению, это не бессимптомная форма, поэтому я госпитализирован в инфекционный госпиталь. Несмотря на все строгие санитарные меры, которые я соблюдал, риски есть всегда", – сообщил глава Минздрава на своей странице в Facebook.
Елжан Биртанов попросил казахстанцев соблюдать личный карантин и другие меры предосторожности.
"Если вы почувствовали ранние симптомы: слабость, головная боль, першение в горле, температура – незамедлительно обращайтесь к врачу", – сказал он.