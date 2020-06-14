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Министр здравоохранения Казахстана заразился коронавирусом

​Министр здравоохранения Казахстана заразился коронавирусом

Елжан Биртанов

Елжан Биртанов, министр здравоохранения Казахстана, заразился коронавирусной инфекцией.

Как передает Report, министр сообщил, что форма болезни не бессимптомная, и сейчас он лежит в инфекционном госпитале. 

"Друзья, к сожалению, вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат. К сожалению, это не бессимптомная форма, поэтому я госпитализирован в инфекционный госпиталь. Несмотря на все строгие санитарные меры, которые я соблюдал, риски есть всегда", – сообщил глава Минздрава на своей странице в Facebook.

Елжан Биртанов попросил казахстанцев соблюдать личный карантин и другие меры предосторожности.

"Если вы почувствовали ранние симптомы: слабость, головная боль, першение в горле, температура – незамедлительно обращайтесь к врачу", – сказал он.

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