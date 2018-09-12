Министр здравоохранения Испании подала в отставку из-за скандала с дипломом

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Министр здравоохранения Испании Кармен Монтон подала в отставку из-за скандала, связанного с получением магистерской степени мадридского университета.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, еще накануне Монтон утверждала, что получение всех документов об образовании в Университете короля Хуана Карлоса было законным и она готова предоставить необходимые подтверждения. Однако во вторник вечером в заявлении по телевидению она объявила об уходе. "Я сообщила Педро Санчесу о моем решении подать в отставку", — сказала министр.

Новым министром здравоохранения стала Мария Луиса Карседо, которая в июле была назначена верховным комиссаром по борьбе с детской бедностью, говорится в сообщении испанского правительства.