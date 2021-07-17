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Министр здравоохранения Великобритании заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Великобритании заразился коронавирусом Глава британского минздрава Саджид Джавид заразился коронавирусом, благодаря прививке симптомы заболевания слабые. Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.
Другие страны
17 июля 2021 г. 17:36
Министр здравоохранения Великобритании заразился коронавирусом

Глава британского минздрава Саджид Джавид заразился коронавирусом, благодаря прививке симптомы заболевания слабые. Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Этим утром мой тест на COVID показал положительный результат. Я ожидаю результата ПЦР-теста, но, благодаря тому, что я получил две дозы прививки, симптомы (заболевания) слабые. Пожалуйста, вакцинируйтесь, если вы еще этого не сделали", - написал министр в Twitter.

Его предшественник, Мэтт Хэнкок также переболел коронавирусом, это произошло весной 2020 года, в первую волну пандемии.

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