Министр здравоохранения Аргентины заразилась COVID-19

Карла Виссотти, министр здравоохранения Аргентины, заразилась коронавирусом и была изолирована.

Карла Виссотти, министр здравоохранения Аргентины, заразилась коронавирусом и была изолирована.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cоответствующее заявление она опубликовала в пятницу в Twitter.

По ее словам, она сдала тест на коронавирус для того, чтобы присутствовать на открытии сессии парламента 1 марта. "Мне сообщил, что результат оказался положительным. В связи с этим в ближайшие дни я буду находиться в изоляции, выполняя установленный протокол", - написала она.

По данным телеканала "Тодо нотисиас", из-за недавних встреч с Виссотти также был изолирован председатель правительства Сантьяго Кафьеро.