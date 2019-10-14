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Министр юстиции Южной Кореи ушел в отставку через месяц после назначения

Министр юстиции Южной Кореи ушел в отставку из-за скандала

В Южной Корее на фоне коррупционного скандала через месяц после назначения на пост ушел в отставку министр юстиции Чо Гук, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В последние недели в Сеуле проходили массовые демонстрации протеста с требованием отставки Чо Гука после того, как прокуратура, реформы которой он добивался, начала расследование против его семьи по подозрению в коррупции, в частности, попытки устроить на учебу в медицинский вуз дочь самого министра.

"Я чувствую вину перед народом за процесс над моей семьей, но все свои усилия я прилагал для реформирования прокуратуры. Теперь моя роль по реформированию прокуратуры подошла к концу", - заявил Чо Гук.

До назначения на пост министра Чо Гук служил в администрации президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, победившего на досрочных выборах в 2017 году.

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