​Министр юстиции Турции Бекир Боздаг напомнил Германии о фашизме

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Министр юстиции Турции Бекир Боздаг жестко осудил сегодняшнюю резолюцию Федерального парламента Германии по событиям 1915 года. Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу.

«Сами в свое время сжигали евреев в печах, а теперь клевещут на турецкий народ, обвиняя в некоем геноциде. Не лучше ли вам, вначале оглянуться и посмотреть на собственную историю», - сказал турецкий министр.

Боздаг подчеркнул, что вымыслы о геноциде армян являются не чем иным, как клеветой в адрес турецкого народа, турецкого государства и истории.

По его словам, решения парламентов не могут превратить клевету в истину. «Даже если все парламенты мира примут аналогичное решение, они не смогут запятнать нашу нацию, наше государство, нашу историю. Нам нечего стыдиться. В нашей истории нет черных пятен, из-за которых мы бы склонили головы», - подчеркнул Боздаг.

На его взгляд, резолюция Бундестага станет переломным моментом в отношениях Турции и Германии. «Турецкий народ и турецкое государство никогда не забывают ни своих друзей, ни недругов. Будьте уверены, что Турция продолжит свой путь, а решения парламентов не смогут запятнать нашу историю. Истину не изменить политическими решениями», - уверен глава Минюста Турции.

«Турция не свернет со своего пути и не пересмотрит целей. Наоборот, мы с поднятой головой продолжим движение вперед. Подобные решения не имеют никакого смысла», - резюмировал Боздаг.