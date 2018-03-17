Министр юстиции США уволил замдиректора ФБР Маккейба

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс решил уволить заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба, который принимал активное участие в расследованиях, касавшихся президентских выборов 2016 года, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Основываясь на докладе генерального инспектора, выводах отдела профессиональной ответственности ФБР и рекомендациях старших должностных лиц минюста, я принял решение прекратить полномочия Эндрю Маккейба, начиная с этого момента", - говорится в заявлении Сешнса.