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    Министр юстиции США уволил замдиректора ФБР Маккейба

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс решил уволить заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба, который принимал активное участие в расследованиях, касавшихся президентских выборов 2016 года, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Основываясь на докладе генерального инспектора, выводах отдела профессиональной ответственности ФБР и рекомендациях старших должностных лиц минюста, я принял решение прекратить полномочия Эндрю Маккейба, начиная с этого момента", - говорится в  заявлении Сешнса.

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