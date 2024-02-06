Министр юстиции Словении подала в отставку

Министр юстиции Словении Доминика Шварц подала в отставку.

Министр юстиции Словении Доминика Шварц подала в отставку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Словенское агентство печати.

По его данным, в последнее время Шварц оказалась в центре обвинений в причастности к предполагаемым нарушениям при покупке помещений, в которых располагаются суды, на востоке Любляны.

За последние несколько дней министр неоднократно подчеркивала, что она берет на себя ответственность, но при этом настаивает на сохранении своей должности по крайней мере до выяснения обстоятельств сделки, в ходе которой, по ее словам, была обманута.

Агентство указывает, что во время последней встречи с премьер-министром республики Робертом Голобом в понедельник политик сообщила ему о своей отставке. При этом министр останется на своем посту до тех пор, пока "ситуация не прояснится, на что потребуется предположительно две-три недели".