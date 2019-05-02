Министр юстиции Кипра ушел в отставку в связи с серийными убийствами в стране

Министр юстиции и общественного порядка Кипра Ионас Николау подал в отставку в связи с серийными убийствами, которые произошли в стране, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я подал заявление об отставке только лишь по соображениям политической этики, зная, что не несу ответственности за обработку отчетов, и полиция никогда не сообщала мне о них", - заявил И.Николау.

Президент страны Никос Анастасиадис с большим сожалением принял отставку министра юстиции, отметив, что он лишается услуг одного из своих "ближайших соратников". Он также обратил внимание на "политический этос", который "всегда показывал господин Николау". Глава государства заверил, что правительство готово полностью раскрыть убийства и расследовать дела о пропавших без вести.

Ранее на Кипре был арестован военнослужащий, подозреваемый в серийных убийствах женщин. Его жертвами могли стать пять женщин и двое детей. Погибшие – иностранки, в том числе две филиппинки.

По заявлению родственников и друзей погибших, полиция отказывалась принимать у них заявления об исчезновении людей, не расследовала сообщения учителей о том, что дети перестали ходить в школу и пропали.