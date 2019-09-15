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Министр юстиции Франции высказалась за предоставление убежища Сноудену

Министр юстиции Франции высказалась за предоставление убежища Сноудену

Министр юстиции Франции Николь Беллубе считает целесообразным, чтобы ее страна предоставила убежище бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену, передаёт Report со ссылкой на ТАСС.

"Я лично за предоставление политического убежища Эдварду Сноудену", - сказала министр в воскресенье в ходе интервью радиостанции Эр-те-эль и телеканалу Эл-се-и.

"Я считаю, что Франции следует быть верной ее сильным принципам в сфере миграции и в обязательном порядке предоставлять убежище тем, кто обращается с такой просьбой. Я всегда настаиваю на этом и считаю, что это прекрасное положение конституции Французской Республики. То есть, что любой человек, подвергающийся преследованиям за свои действия по защите свободы, располагает [конституционным] правом на предоставление ему убежища на территории республики", - подчеркнула министр

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