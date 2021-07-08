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Министр юстиции Франции не уплатил налоги на сумму 180 тысяч евро

Министр юстиции Франции не уплатил налоги на сумму 180 тысяч евро Эрик Дюпон-Моретти, министр юстиции Франции, не указал в налоговой декларации доходы на сумму 300 тыс евро, которые он получил в качестве гонораров до вступления в должность.
Другие страны
8 июля 2021 г. 07:59
Министр юстиции Франции не уплатил налоги на сумму 180 тысяч евро
Эрик Дюпон-Моретти

Эрик Дюпон-Моретти, министр юстиции Франции, не указал в налоговой декларации доходы на сумму 300 тыс евро, которые он получил в качестве гонораров до вступления в должность.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду Agence France-Presse.

Дюпон-Моретти возглавляет Минюст с июля 2020 года, а до этого был успешным адвокатом, снимался в кино, писал книги и играл в театре. Он скрыл гонорары за книги и выступления на сцене театра "Мадлен" в 2019 году. Это, как информировало агентство, обернулось неуплатой налогов в размере 180 тыс евро.

В окружении министра заявили, что Дюпон-Моретти допустил эту ошибку, но исправил ее, представив повторно налоговую декларацию за 2018-2019 годы. Как подчеркнул источник агентства, проведенная в прошлом году проверка доходов и расходов членов правительства Франции не выявила никаких нарушений. Газета Le Parisien уточняет, что Дюпон-Моретти по собственной инициативе направил новую налоговую декларацию в Министерство экономики, финансов и восстановления и урегулировал претензии.

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