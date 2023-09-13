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Министр ВВС США призвал активизировать подготовку к возможной войне с КНР

Министр ВВС США призвал активизировать подготовку к возможной войне с КНР Министр ВВС США Фрэнк Кендалл предупредил, что Китай наращивает свои вооруженные силы для потенциальной войны с США, призвав активизировать подготовку к такому варианту развития событий.
Другие страны
13 сентября 2023 г. 08:59
Министр ВВС США призвал активизировать подготовку к возможной войне с КНР

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл предупредил, что Китай наращивает свои вооруженные силы для потенциальной войны с США, призвав активизировать подготовку к такому варианту развития событий.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило издание The Hill.

"Китай более 20 лет оптимизирует свои силы для соперничества с великими державами и для того, чтобы одержать верх над США в западной части Тихого океана", - сказал он, выступая на симпозиуме по вопросам развития воздушно-космических сил в Нэшнл-Харбор (штат Мэриленд).

Он добавил, что Китай наращивает военный потенциал для достижения своих национальных целей, в том числе "на случай противодействия Соединенным Штатам".

Министр предупредил, что если возможности США окажутся недостаточными "для сдерживания китайской агрессии против Тайваня или где-либо еще", то может начаться война.

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