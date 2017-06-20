Министр вооруженных сил Франции ушла в отставку из-за финансового расследования

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Министр вооруженных сил Франции Сильви Гулар объявила о своем уходе в отставку из-за открытого в ее отношении предварительного расследования по подозрению в создании фиктивных рабочих мест, сообщает Report со ссылкой на BFMTV.

Свое решение политик мотивировала желанием продемонстрировать открытость и добрую волю при проведении разбирательства.

Предварительное следствие в отношение политика было открыто прокуратурой 9 июня. В правоохранительные органы Франции поступило заявление от человека, который утверждает, что в 2010 году числился помощником Гулар в Европарламенте, получал зарплату, но никогда не выполнял соответствующих функций. Согласно показаниям неназванного информатора, всего насчитывалось 12 фиктивных ассистентов.

По этому же делу проходит ответственный министр европейских дел при министре по связям с Евросоюзом и иностранным делам Мариэль де Сарнез.