Министр внутренних дел Испании: Обезврежена террористическая группировка, совершившая два теракта

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Обезврежена террористическая группировка, совершившая два теракта.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр внутренних дел страны Хуан Игнасио Соидо по итогам совещания руководства силовых ведомств по оценке уровня террористической угрозы.

"Вывод, к которому мы пришли на заседании, что практически мы можем сказать, что ячейка полностью обезврежена", — заявил министр на пресс-конференции.

В совещании под председательством главы МВД принимали участие руководители Национальной полиции, Гражданской гвардии, Национального центра разведки, правоохранительных органов Каталонии Mossos d'Esquadra и правоохранительных органов Страны басков Ertzaintza.

17 августа в Испании были совершены два теракта, 15 человек погибли, более 100 пострадали.