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Министр ВМС США отправлен в отставку из-за грубого высказывания

​Министр ВМС США отправлен в отставку из-за грубого высказывания

Министр обороны США Марк Эспер 7 апреля принял отставку и.о. министра военно-морских сил Томаса Модли, который грубо высказался в адрес уволенного капитана авианосца "Теодор Рузвельт", где произошла вспышка коронавируса.

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Сегодня утром я принял отставку министра Модли. С одобрения президента я назначил заместителя министра сухопутных сил Джима Макферсона в качестве исполняющего обязанности министра военно-морских сил", - написал Эспер в Twitter.

В своем заявлении министр подчеркивает, что Модли сам подал прошение об отставке, и отметил его заслуги на посту министра ВМС.

Говоря о Макферсоне, глава Пентагона напомнил, что тот прослужил в ВМС в общей сложности 26 лет и вышел в отставку в звании адмирала.

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