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Министр ВМС США: Флот страны в основном сосредоточен на угрозах в Красном море и ИТР

Министр ВМС США: Флот страны в основном сосредоточен на угрозах в Красном море и ИТР Флот Соединенных Штатов сейчас в основном сосредоточен на сдерживании угроз в Красном море и Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР).
Другие страны
10 апреля 2024 г. 20:09
Министр ВМС США: Флот страны в основном сосредоточен на угрозах в Красном море и ИТР

Флот Соединенных Штатов сейчас в основном сосредоточен на сдерживании угроз в Красном море и Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении министра ВМС США Карлоса дель Торо, которое было опубликовано перед началом его выступления на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.

"Сегодня наша военно-морская мощь в полной мере представлена по всему миру, но особенно в Красном море и в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы поддерживаем союзников и партнеров, сдерживаем потенциальных противников и реагируем на действия тех, кто хочет поставить под угрозу жизнь наших моряков, гражданских моряков торгового флота, занимающихся законной международной коммерческой деятельностью", - отметил министр.

Дель Торо пояснил, что в Красном море, в частности, американский флот противостоит нападениям на гражданские суда членов йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситов), ранее предупредивших, что будут обстреливать все связанные с Израилем суда. В ИТР, по его словам, ВМС США сосредоточены на сдерживании Китая, так как, по его утверждению, "КНР продолжает вести провокационную деятельность в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море".

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