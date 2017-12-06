Министр: В Саудовской Аравии завершилась основная волна операций по борьбе с коррупцией

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ "В Саудовской Аравии завершилась основная волна операций по борьбе с коррупцией".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил министр торговли и инвестиций Саудовской Аравии Абдулла аль-Касаби.

По его словам, арестованы все занимавшиеся коррупцией и взяточничеством официальные государственные лица и предприниматели: "Конфискованные у них миллиарды долларов будут потрачены на проекты развития экономики страны".