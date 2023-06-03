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Министр: Украина имеет "план Б" на случай краха зерновой сделки

Министр: Украина имеет "план Б" на случай краха зерновой сделки Украина сможет продолжать экспорт зерна через Черное море даже если Москва разорвет текущее соглашение. В рамках "плана Б" России не будет.
Другие страны
3 июня 2023 г. 05:42
Министр: Украина имеет план Б на случай краха зерновой сделки

Украина сможет продолжать экспорт зерна через Черное море даже если Москва разорвет текущее соглашение. В рамках "плана Б" России не будет.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом рассказал министр сельского хозяйства Николай Сольский.

Глава ведомства заявил, что Россия, несмотря на соглашение, уже заблокировала использование главного черноморского порта Украины - Южный. К тому же сейчас РФ позволяет только одному судну в день доставлять украинское продовольствие в определенные страны.

Россия заявила, что пропустит больше судов, если все стороны зерновой сделки согласятся разблокировать транзит российского аммиака по трубопроводу через территорию Украины в Южный на экспорт.

"Последние действия, которые там происходят вчера, позавчера, сегодня, это больше говорит о том, что на самом деле только юридически выглядит так, что этот коридор работает, а на самом деле там ничего особенного не происходит", - сказал министр.

Он предложил, правительству дать страховые гарантии компаниям, чтобы они продолжали поставки без участия России в новом соглашении.

"Это не работает так, и тогда мы будем готовы к "плану Б", который зависит от нас, зависит от ООН. Я не думаю, что мы будем стоять в стороне, если так будет продолжаться в ближайшее будущее... "План Б"... исключает четвертую сторону (Россию, - ред.) в этих отношениях", - сказал он.

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