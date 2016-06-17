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    ​Министр туризма Бразилии подал в отставку за два месяца до Олимпиады

    Причиной отставки стали подозрения в получении Алвесом крупной суммы в рамках коррупционных сделок

    Баку. 17 Июня. REPORT.AZ/ Министр туризма Бразилии Энрике Эдуардo Алвес подал в четверг прошение об отставке.

    Как передает Report, об этом сообщает портал R7.

    Алвес покидает свой пост менее чем за два месяца до начала Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Причиной отставки, согласно данным федерального верховного суда, стали подозрения в получении Алвесом крупной суммы в рамках коррупционных сделок в государственной энергетической компании Petrobras.

    Алвес стал третьим министром нового правительства Бразилии, ушедшим в отставку на фоне коррупционного скандала вокруг Petrobras. Ранее свои посты покинули министр планирования Ромеро Жука и глава бразильского антикоррупционного бюро Фабиано Силвейра.

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