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    Министр: Турция будет охранять трубопроводы с помощью новых технологий

    Мы работаем над обеспечением защиты трубопроводов с использованием передовых технологий

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ "Турция обеспечит защиту своих газо- и нефтепроводов от диверсионных актов с помощью передовых технологий", - заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Мы работаем над обеспечением защиты трубопроводов с использованием передовых технологий. По этой проблеме есть дорожная карта, которую мы выполняем совместно с генеральным штабом. Надеюсь, трубопроводы станут более безопасными", - сказал Йылдыз в интервью агентству Anadolu.

    Он добавил, что взрыв нефтепровода Киркук-Джейхан на прошлой неделе провел к снижению доходов центрального правительства Ирака и иракского Курдистана от продажи нефти. Подача топлива из Ирака до сих пор не восстановлена.

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