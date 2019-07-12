Министр труда США покидает пост на фоне скандала

Министр труда США Александр Акоста в пятницу на фоне скандала, касающегося миллиардера Джеффри Эпштейна, объявил о том, что намерен уйти со своего поста в течение недели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Акоста выступил с соответствующим заявлением на совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции в Вашингтоне.

Он констатировал, что СМИ уделяют скандалу большое внимание. "Я считаю, что Министерству труда США следует сосредоточивать внимание не на Эпштейне, а на чрезвычайно благоприятной ситуации в экономике", - сказал он. Министр отметил, что ранее уведомил Трампа о решении оставить свой пост.

Президент США отметил, что не настаивал на отставке министра. По словам американского лидера, Акоста "очень хорошо выполнял свои обязанности".