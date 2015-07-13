​Министр труда Греции: Я не исключаю досрочные выборы

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ "В этот момент необходимо стабилизировать ситуацию. Я не считаю, что мы не пойдем на досрочные выборы, если правительство потеряет большинство". Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр труда Греции Панос Скурлетис.

Он сообщил, что не исключает досрочных парламентских выборов.

П.Скурлетис считает логичным, если об отставке объявят те депутаты из правящей партии СИРИЗА, кто голосовал против или воздержался при наделении правительства полномочиями на заключение соглашения с кредиторами.

Из правящей партии СИРИЗА двое голосовали против, восемь воздержались, семеро отсутствовали. Среди воздержавшихся был министр энергетики Панайотис Лафазанис, который заявил, что у Греции "будет завтра, если мы все вместе оставим в прошлом евро и неоколониализм".