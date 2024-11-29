Министр транспорта Британии ушла в отставку из-за давнего обвинения в мошенничестве

Министр транспорта Великобритании Луиза Хейг подала в отставку после того, как всплыла информация о предъявленных ей 10 лет назад обвинениях о мошенничестве.

Министр транспорта Великобритании Луиза Хейг подала в отставку после того, как всплыла информация о предъявленных ей 10 лет назад обвинениях о мошенничестве.

Как сообщает Report со ссылкой на британские СМИ, в 2013 году Хейг заявила, что ее рабочий мобильный телефон был украден во время ограбления, но позже обнаружила его и активировала устройство.

В своем письме об отставке премьер-министру Кейру Стармеру Хейг заявила о своей приверженности повестке дня лейбористов, но отметила, что ее уход необходим, чтобы не отвлекать правительство от работы.

Хейг призналась, что совершила ошибку, не сообщив работодателю о найденном телефоне сразу же.

Ошибка привела к полицейскому расследованию, и Хейг получила условное освобождение после признания вины. В своем заявлении перед отставкой она отметила, что "по совету адвоката признала себя виновной, несмотря на то, что это была подлинная ошибка, от которой она не получила никакой выгоды".

37-летняя Хейг с 2015 года является депутатом парламента от Лейбористской партии. Она была назначена министром транспорта после победы лейбористов на всеобщих выборах в июле.