Министр торговли США уснул во время выступления Трампа - ФОТО

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Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Министр торговли США Уилбур Росс уснул во время выступления президента Дональда Трампа на саммите с лидерами арабских стран в Эр-Рияде, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Речь Д. Трампа накануне транслировалось в прямом эфире, организованном пресс-службой Белого дома. В заключительной части речи, когда президент говорил о важности торговли, объектив камеры был направлен на министра У. Росса, сидящего в одном ряду с дочерью президента Иванкой Трамп.

Было видно, как министр дремлет, при этом примечательно, что на У. Россе были наушники для перевода, в то время как он слушал речь президента.